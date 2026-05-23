Ministros de Comercio APEC defienden en China resiliencia de cadenas de suministro y OMC

La 'Declaración de Suzhou', publicada en la página web del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), recoge que las economías participantes se comprometieron a mantener cadenas de suministro "resilientes", especialmente para bienes esenciales como productos energéticos y derivados críticos.

"Es de interés mutuo que nuestra región siga interconectada y que los corredores comerciales permanezcan abiertos", señala el texto, que defiende facilitar los flujos comerciales, incluidos los suministros energéticos y otros bienes esenciales.

Los ministros también se comprometieron a trabajar junto a otros socios comerciales para garantizar que el comercio "siga fluyendo" y que las infraestructuras críticas continúen respaldando la viabilidad y la integridad de las cadenas de suministro globales.

La declaración destaca en particular la digitalización de los procedimientos comerciales y la transición hacia el comercio sin papel como herramientas para abordar los "cuellos de botella regionales", e insta a reforzar la participación del sector privado en los debates sobre cadenas de suministro.

En materia comercial, los ministros afirmaron que las reglas acordadas en la OMC son "clave" para "facilitar el comercio global", si bien reconocieron que el bloqueo en la decimocuarta conferencia ministerial del organismo volvió a evidenciar la necesidad de una "reforma significativa" que mejore sus funciones.

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La APEC, según el texto, buscará actuar como "incubadora de ideas" para apoyar las deliberaciones de los miembros en la OMC.

También expresaron apoyo a la moratoria sobre los aranceles aduaneros a las transmisiones electrónicas, que, según la declaración, ayuda a mantener los mercados digitales "abiertos y previsibles".

La reunión, celebrada entre el viernes y este sábado bajo la presidencia del ministro chino de Comercio, Wang Wentao, se desarrolló bajo el lema 'Construir una comunidad Asia-Pacífico y promover la prosperidad común'.

En la cita participaron representantes de las 21 economías de la APEC, entre ellos el representante adjunto de Comercio de Estados Unidos, Rick Switzer; el ministro de Comercio de Australia, Don Farrell; el secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Kao Kim Hourn; y el ministro japonés de Comercio, Ryosei Akazawa, además de delegados de la OMC, la UNCTAD, el Consejo Asesor Empresarial de la APEC (ABAC) y el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC).

El encuentro había comenzado el viernes con llamamientos chinos a rechazar "muros y barreras" comerciales, en medio de crecientes tensiones por el proteccionismo, las cadenas de suministro y el papel del sistema multilateral de comercio.

En la apertura, el representante chino para negociaciones comerciales internacionales y viceministro de Comercio, Li Chenggang, afirmó que, "cuanto más fuertes sean los vientos y las olas", más necesario resulta "buscar puntos comunes pese a las diferencias" y esforzarse por alcanzar consensos.

La declaración mantiene también el apoyo al avance del Área de Libre Comercio Asia-Pacífico, a la facilitación de la inversión, al comercio digital, a la inteligencia artificial, al comercio electrónico transfronterizo y a la economía verde.

China ejerce en 2026 por tercera vez como economía anfitriona de la APEC y acogerá en noviembre en Shenzhen la reunión informal de líderes del foro, una cita a la que se espera que asista el presidente ruso, Vladímir Putin, y cuya organización fue mencionada este mes por los líderes chino y estadounidense, Xi Jinping y Donald Trump, durante su reunión en Pekín.