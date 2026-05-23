Nuevos ataques israelíes elevan a 3.123 las víctimas mortales en el Líbano desde marzo

Entre las víctimas hay cientos de mujeres y niños, así como paramédicos, varios de los cuales han sido atacados de forma deliberada por la aviación israelí, según el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

El Ejército israelí continuó este sábado sus ataques contra varias localidades del sur libanés, en especial contra Tiro y sus alrededores, donde se informó oficialmente de la muerte de al menos seis personas en diferentes bombardeos aéreos.

Además, el Centro de Operación de Emergencia del citado departamento libanés, subrayó en un comunicado que al menos "25 miembros del personal médico, de enfermería y administrativo del Hospital Hiram, en Tiro, resultaron heridos por los bombardeos del enemigo israelí en las inmediaciones del hospital".

"Esta es la segunda vez en menos de dos meses que ese hospital se ve expuesto a estos peligros debido a los repetidos ataques israelíes, lo que constituye una prueba más de la violación por parte del enemigo israelí del derecho internacional humanitario, que estipula la protección de los centros de salud", destacó la nota.

Por su parte, el Ejército libanés denunció que uno de sus soldados "sufrió heridas moderadas" por un ataque israelí contra un cuartel militar en la ciudad de Nabatieh.

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Líbano e Israel acordaron la semana pasada extender el alto el fuego por 45 días más y se comprometieron a llevar a cabo tanto una reunión de carácter militar como una de aspectos políticos en las próximas semanas, con la intención de avanzar hacia una solución a largo plazo.

El cese de hostilidades ha sido violado desde el inicio por las fuerzas israelíes, mientras que la milicia chií libanesa Hizbulá comenzó a atacar objetivos del Estado israelí a partir del quinto día de la tregua y este mismo sábado anunció dos nuevos ataques con drones contra una posición militar en el norte Israel.