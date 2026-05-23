Panamá se solidariza con China por explosión en una mina que deja al menos 90 muertos

"Hemos recibido con profunda tristeza la noticia de este devastador incidente", y Panamá "transmite sus más sinceras muestras de pesar a los familiares de las víctimas, así como a todas las personas afectadas por esta tragedia", indicó una misiva dirigida a la embajadora china, Xu Xueyuan, difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Ejecutivo panameño expresó sus deseos de "fortaleza y éxito" a los equipos de rescate desplegados en la mina Liushenyu, situada en la provincia china de Shanxi (centro), donde el siniestro ocurrió a las 19:29 hora local del viernes (11:29 GMT) y la cifra de víctimas ha aumentado con rapidez.

Se trata de uno de los accidentes mineros más graves registrados en China en los últimos años. Las autoridades no han detallado por ahora las circunstancias concretas en las que se produjo la explosión, aunque sí indicaron que las tareas de rescate seguían en marcha.

La agencia estatal Xinhua informó de que una persona responsable de la empresa propietaria de la mina quedó "bajo control de las autoridades", una fórmula habitual en China para aludir a una detención por parte de los órganos de seguridad.

Tras conocerse el accidente, el presidente chino, Xi Jinping, pidió intensificar las tareas de búsqueda, atender a los heridos, investigar las causas del suceso y exigir responsabilidades.