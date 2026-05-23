Presidente paraguayo Peña se reúne con congresistas de EE.UU. y repasa relación bilateral

El alto funcionario dijo a periodistas desde Mburuvicha Róga, nombre en guaraní de la residencia presidencial, que el encuentro entre Peña y los congresistas estadounidenses duró cerca de noventa minutos, y sirvió para tratar diversos temas de cooperación bilateral.

"Hemos hablado de conectividad aérea, de la importancia de contar con vuelos directos a los EE.UU., hemos hablado de intercambios de educación (...), hemos hablado de comercio, de exportaciones de carne y de la importancia que tiene para nuestra carne incursionar cada vez más en ese mercado", apuntó Giménez.

Así mismo, el jefe de Gabinete agregó, sin ofrecer mayores detalles, que en la reunión se habló de centros de datos para la inteligencia artificial, un campo en el que Paraguay aspira a incursionar tras firmar con Taiwán un acuerdo para la construcción de un complejo en territorio del país suramericano.

A su turno, Díaz-Balart señaló que la visita de los congresistas a Paraguay es la primera escala de una gira por Suramérica, y que la delegación está compuesta por congresistas de ambos partidos.

"Comenzamos aquí, por la importancia de la relación", explicó el representante a la Cámara por Florida.

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Paraguay es uno de los mayores aliados de Estados Unidos en la región latinoamericana y ha suscrito varios convenios de cooperación con el gigante norteamericano, entre ellos militares como el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, en inglés) que regula la presencia de personal militar estadounidense en suelo extranjero.

Igualmente, Estados Unidos es uno de los principales destinos de los envíos agropecuarios de Paraguay, de acuerdo con cifras oficiales.

En 2025, las exportaciones totales de carne vacuna paraguaya alcanzaron los 2.095,5 millones de dólares, con Chile, Estados Unidos y Taiwán como su primeros destinos.