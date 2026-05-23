Putin ofrece condolencias a Xi por explosión minera con decenas muertos

“Estimado señor presidente, querido amigo: Le ruego que acepte mis más sentidas condolencias por las trágicas consecuencias del accidente en la mina de carbón de la provincia de Shanxi”, reza el telegrama, publicado en la página web de la Presidencia rusa.

Putin, quien volvió recientemente de un viaje de dos días a China, expresó también su pésame a los familiares de los mineros fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos.

La explosión se produjo a las 19:29 hora local del viernes (11:29 GMT) en la mina Liushenyu, cuando en el interior trabajaban 247 personas.

Las cifras oficiales han ido aumentando a lo largo de este sábado. En un primer balance divulgado a primera hora del sábado, las autoridades habían informado de 8 fallecidos, 201 rescatados y 38 atrapados bajo tierra.

Horas después, los balances difundidos por medios estatales elevaron sucesivamente la cifra a más de 50 muertos, luego a 82 y posteriormente a 90.