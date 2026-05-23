Registran 14 especies nativas de mamíferos medianos y grandes en reserva ecuatoriana

La investigación, desarrollada por Lissette Sevilla-Sacón, Nathaly Carvajal-Quimiz, Ronald Bravo-Salinas, Natalia Molina-Moreira y Jaime A. Salas, evaluó la diversidad y comportamiento de mamíferos medianos y grandes mediante el uso de cámaras trampa entre noviembre de 2022 y junio de 2023.

Entre las especies más frecuentes se encuentran la guanta (Dasyprocta punctata) y el coatí (Nasua nasua), ambas caracterizadas por su alta capacidad de adaptación a entornos alterados.

Sin embargo, la ausencia de grandes depredadores, como felinos de mayor tamaño, evidencia un desequilibrio ecológico en el ecosistema.

El monitoreo también permitió registrar especies catalogadas como En Peligro a nivel nacional, como el oso hormiguero (Tamandua mexicana) y el venado de cola blanca (Odocoileus virginianus), así como varias especies clasificadas como Vulnerables.

Un hallazgo particularmente llamativo fue el registro de un individuo de yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) con anomalías en piel y cola, lo que podría estar relacionado con problemas genéticos derivados de la fragmentación del hábitat, señaló Inabio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El estudio advierte, además, que la reserva enfrenta múltiples presiones, entre ellas la expansión agrícola y actividades productivas locales, presencia de ganado y perros domésticos, incendios forestales, tráfico ilegal de fauna y atropellamientos en vías cercanas, amenazas que afectan directamente la dinámica de los ecosistemas y la supervivencia de las especies.

La Reserva Ecológica Manglares Churute es un área protegida clave en las tierras bajas del occidente de Ecuador. Su importancia radica no solo en su biodiversidad, sino también en su contexto socioeconómico, ya que once comunidades se asientan dentro de sus límites.

Estas poblaciones subsisten principalmente de la agricultura, la pesca y la recolección de mariscos, en particular el cangrejo rojo.

La reserva abarca extensos manglares, humedales, lagunas y bosques secos y húmedos. Este diverso paisaje alberga una importante biodiversidad terrestre, que a su vez estimula la actividad económica regional mediante la provisión de servicios ecosistémicos esenciales.

Sin embargo, el aumento de las actividades antropogénicas dentro y alrededor de la reserva puede tener impactos directos e indirectos en estos ecosistemas y sus poblaciones de vertebrados nativos, especialmente mamíferos.

En este sentido, los investigadores destacan que, a pesar de las presiones, Manglares Churute mantiene un rol clave como refugio de fauna en la costa ecuatoriana.

No obstante, subrayan la necesidad urgente de fortalecer el monitoreo de biodiversidad, implementar corredores ecológicos, promover la educación ambiental en comunidades locales y controlar la presencia de animales domésticos.