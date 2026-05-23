Rusia anuncia el derribo de 348 drones ucranianos

Los aparatos no tripulados fueron destruidos sobre 14 regiones, así como los mares Azov y Negro.

Los drones enemigos obligaron a suspender temporalmente las operaciones en varios aeropuertos rusos.

Las autoridades de la región fronteriza de Kursk informaron, por su parte, que durante la jornada anterior en su territorio fueron derribados más de un centenar de drones ucranianos y que esos ataques provocaron cortes en el suministro energético a la población.

Ucrania intensificó los ataques con drones sobre Rusia después de una breve tregua a comienzos del mes, que fue violada por ambas partes, según denuncias de Moscú y Kiev.