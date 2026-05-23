UE y EEUU piden a las partes en conflicto en RDC que permitan la respuesta contra el ébola

En un comunicado emitido la pasada noche, el llamado Grupo de Contacto Internacional para los Grandes Lagos (ICG, en inglés) subrayó que la epidemia de ébola "agrava la ya frágil situación" en la parte oriental de la RDC, donde el Ejército congoleño combate a decenas de grupos rebeldes armados, entre ellos el poderoso Movimiento 23 de marzo (M23), apoyado por la vecina Ruanda.

El ICG instó a todas las partes en conflicto a "facilitar los esfuerzos para responder al brote de ébola" y remarcó que "esta amenaza subraya la importancia de la cooperación regional para abordar los desafíos comunes".

El comunicado se publicó tras la reunión celebrada el 20 y 21 de mayo pasados por el grupo, que reúne a los gobiernos de Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Suiza y Reino Unido, además de la UE.

El GIC reiteró su "preocupación" por el conflicto en el este congoleño y por "el obstáculo que este representa para la estabilidad y la prosperidad regionales".

También insistió en que "no puede haber una solución militar al conflicto" y abogó por buscar la paz mediante negociaciones.

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El brote, que se declaró el pasado día 15 en la provincia congoleña de Ituri, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS elevó este viernes a 177 el número de muertes sospechosas por la epidemia de RDC y reportó 750 casos también sospechosos.

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri hace dos meses, según la OMS, que declaró el pasado domingo el brote como "emergencia de salud pública de importancia internacional", aunque considera "bajo" el riesgo global de epidemia.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.