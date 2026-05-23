Un muerto y ocho heridos en un ataque ruso contra un cortejo fúnebre en Ucrania

"Lamentablemente, ha fallecido en el hospital el hombre que sufrió heridas muy graves como consecuencia del ataque ruso contra el cortejo fúnebre en Sumi", informó en su cuenta de Telegram el responsable de la Administración Regional de Sumi, Oleg Grigorov.

"Un ataque cínico", denunció Grigorov al informar de lo ocurrido.

"Persiste la amenaza de nuevos ataques por parte del enemigo. Tengan cuidado y no ignoren las señales de alarma aérea", abundó en el mensaje en el que dio la noticia del ataque.

Operativos de la Fuerza Aérea de Ucrania derribaron en la noche del viernes a este sábado 102 de los 124 drones que Rusia lanzó contra su territorio en un ataque nocturno.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, hubo doce impactos en nueve puntos de la nación invadida por Rusia y otros impactos en cinco lugares del país causados por los restos de estos sistemas ofensivos rusos interceptados.