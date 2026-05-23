Una veintena de activistas de la Global Sumud Flotilla llegan a España

Los activistas empezaron a llegar pasadas las 13:30 hora local (11:30 GMT) al Aeropuerto de Barcelona - El Prat, donde les esperaban unas 200 personas que se han agolpado con banderas de Palestina y pancartas que les daban la bienvenida.

Los activistas, que formaban parte de la Global Sumud Flotilla, aterrizaron en Barcelona en dos vuelos procedentes de Turquia y Alemania.

Acudieron a recibirles el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el eurodiputado del partido catalán Comuns Jaume Asens, entre otros representantes políticos.

Ariadna Masmitjà, más conocida como Masmi, una docente vinculada al sindicato IAC, explicó ante los medios que la misión salió el pasado 15 de abril con la intención de "romper el bloqueo, abrir un corredor humanitario y, sobre todo, denunciar lo que está viviendo el pueblo palestino".

"Nuestro objetivo siempre ha sido volver a poner la mirada allí y no olvidar", dijo.

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Masmitjà denunció que barcos cargados de armas pueden avanzar por el mar Mediterráneo sin que nadie los detenga, mientras que cuando se trata de una flotilla, "entonces sí aparece un Estado genocida con el silencio y la complicidad del resto de gobiernos del Mediterráneo y del mundo".

"Han permitido que se intercepte esta flotilla, que se secuestre a las personas que viajan en ella, que se dejen los barcos a la deriva —algo también prohibido por la ley marítima— y que además estas personas sean violentamente agredidas", criticó.

En concreto, detalló que después de la primera intervención continuaron el camino y que cuando estaban aproximadamente a 250 millas de Gaza, volvieron a ser "interceptadas ilegalmente" en aguas internacionales.

"Fuimos secuestradas y brutalmente agredidas. Las compañeras explicarán esto con más detalle", señaló.

Por todo ello, Masmijtà pidió que la Unión Europea se posicione, que rompa relaciones y que presente denuncias ante el Tribunal Penal Internacional.

"Netanyahu tiene una orden de detención. Deberían romperse todas las relaciones con ese Estado", afirmó.

También criticó al Gobierno español, que según ella "quizá tiene discursos, pero no acciones", porque, dice, sigue manteniendo relaciones comerciales y económicas, así como relaciones armamentísticas, a la vez que hay empresas españoles que "siguen siendo cómplices de este genocidio y de esta violencia".

"Si nuestros gobiernos no se posicionan, la violencia contra el pueblo palestino no terminará. Nosotras estamos poniendo nuestros cuerpos porque los gobiernos no lo están haciendo. Nos estamos jugando la vida porque los gobiernos callan y son cómplices. Por tanto, exigimos que actúen, que dejen de limitarse a los discursos y pasen a la acción", concluyó.