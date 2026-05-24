Al menos tres muertos y 17 desaparecidos por lluvias extremas en el centro de China

Según las autoridades de Yongchuan, el balance correspondía a la tarde local del domingo, mientras las labores de búsqueda y emergencia continuaban en la zona afectada.

Tras la crecida de algunos ríos de la localidad, los mandos de control de inundaciones de Chongqing y del distrito de Yongchuan activaron sus protocolos y enviaron al lugar a más de 400 efectivos de seguridad pública, gestión de emergencias y bomberos para participar en las tareas de rescate.

Las autoridades trasladaron de forma preventiva a 168 personas en situación de riesgo y reubicaron de urgencia a otras 82, de acuerdo con Xinhua.

La televisión estatal CCTV informó de que las autoridades centrales chinas enviaron a Chongqing 10.000 artículos de ayuda, entre ellos tiendas de campaña, camas plegables y lámparas de emergencia.

El episodio se suma a las lluvias torrenciales registradas en los últimos días en otras zonas del centro de China, que han causado víctimas y daños en provincias como Hubei y Hunan.

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China afronta cada año episodios de lluvias intensas, crecidas repentinas y deslizamientos durante la temporada de precipitaciones, especialmente en zonas montañosas y rurales.