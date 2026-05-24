Candidatos colombianos cierran campaña con mítines masivos para buscar voto de indecisos

Según las más recientes encuestas, los indecisos son alrededor de un 10 %, por lo que las concentraciones de hoy pueden ser decisivas para las aspiraciones del senador izquierdista Iván Cepeda; el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella y la senadora derechista Paloma Valencia, que ocupan los primeros lugares en la preferencia del electorado.

Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, llega a la recta final de la campaña en primer lugar en las encuestas, aunque De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se le acercó en las últimas semanas, mientras que Valencia, del Centro Democrático, espera dar la sorpresa y meterse en la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio en caso de ser necesaria.

En el Par Vial, una avenida de la caribeña Barranquilla, Cepeda habló ante decenas de miles de personas que llegaron hasta ese lugar con banderas del Pacto Histórico y de Colombia.

"Cierro aquí mi campaña con alegría, pues soy hijo del Caribe por mis raíces maternas y mis ancestros libaneses, raíces de las cuales siento profundo orgullo", expresó el candidato oficialista.

En su discurso, Cepeda tachó de "opción fascista" a De la Espriella y dijo que no compite "por tener la publicidad más vistosa" o bailar, sino por "el pueblo" porque su campaña la ha construido "en la calle, en la plaza pública y en el territorio".

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"Nuestro Gobierno, como el Gobierno del presidente Gustavo Petro, será un nuevo Gobierno de justicia social y equidad (...) Nuestro segundo Gobierno progresista tendrá una prioridad profundamente humana: poner el Estado al servicio de quienes han sido excluidos, olvidados o descartados", añadió Cepeda.

En la antigua plaza de toros La Macarena de Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste), De la Espriella también estuvo acompañado por una multitud, entre la que sobresalieron decenas de veteranos de la fuerza pública con los que el candidato recitó la 'Oración Patria', un poema cívico usado por los militares.

"Estamos sellando una unión. Desde Antioquia le vamos a decir a toda Colombia: la manada despertó, triunfó y rugió como nunca en la historia de la patria", aseguró De la Espriella, llamado 'el Tigre', entre aplausos de la multitud.

El candidato señaló que ha sido "una campaña dura y compleja", que ha estado "llena de agravios y burlas, incluso por proteger" su vida, razón por la cual intervino, como en todos sus actos públicos, detrás de un cristal blindado de seguridad instalado en el centro del escenario.

"Yo he dejado el alma, la piel y la vida en cada corregimiento (aldea) y pueblo de Colombia. Ahora, mis queridos defensores, es el turno de ustedes (...) sólo hay un único lugar que me falta conquistar: las urnas. Las vamos a conquistar", expresó De la Espriella.

Ante miles de personas en el coliseo Movistar Arena de Bogotá, la senadora Valencia hizo un llamado a votar por ella para conseguir el paso a la segunda vuelta y prometió que de ganar hará lo posible para que las generaciones futuras vivan en un país "digno de ellos".

"No vamos a dejarle a nuestros hijos un país que no sea digno de ellos. Para ellos queremos una Colombia segura, una Colombia equitativa, con oportunidades para todos, queremos una Colombia donde se puedan y se quieran quedar", expresó la candidata, que compareció junto a Amapola, su hija menor de edad.

Valencia elogió a los exministros Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Carlos Pinzón; a los exalcaldes Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria, y al exsenador Juan Manuel Galán, con quienes compitió en marzo pasado en la Gran Consulta por Colombia, en la que fue elegida candidata presidencial.

También asistieron al evento el expresidente César Gaviria (1990-1994) y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, entre otras personalidades políticas.

Igualmente subió a la tarima María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el 11 de agosto pasado, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado.

"Paloma Valencia no apareció hace 15 minutos. Es una mujer preparada, que conoce el país, entiende sus dificultades y sabe cómo resolverlas. No hay tiempo para improvisar", señaló Tarazona, quien invitó a los colombianos a votar por la candidata uribista el próximo domingo.