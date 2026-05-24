Congreso mexicano abrirá periodo extra para aplazar segunda elección judicial hasta 2028

La presidenta del Senado y de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, informó este domingo que el martes 26 de mayo se celebrará la Sesión de Congreso General para instalar el Primer Periodo Extraordinario, convocado por la Comisión Permanente el pasado 21 de mayo.

De acuerdo con la agenda legislativa difundida por Castillo, la Cámara de Diputados actuará como Cámara de origen y el Senado como Cámara revisora en el análisis de las iniciativas.

El asunto central será una reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar la segunda elección del Poder Judicial federal y locales de 2027 a 2028.

Este será el segundo proceso electoral al que se somete el Poder Judicial mexicano desde la reforma de 2024 y luego de los comicios de junio de 2025, donde casi cien millones de ciudadanos estaban llamados al voto y solo un 13 % participó.

El paquete también incluye una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear un órgano dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) que revise de manera previa la probidad de las personas postuladas por los partidos políticos.

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Con ello, el Congreso abordará uno de los puntos que el oficialismo ha presentado como parte de una agenda de integridad en candidaturas, en un contexto de mayor escrutinio público sobre los perfiles de quienes compiten por cargos de elección popular, ante las acusaciones de eventuales nexos con organizaciones criminales.

Además, ambas cámaras discutirán una iniciativa constitucional y otra legal para establecer como causa de nulidad de una elección los casos en que se demuestre la existencia de injerencia extranjera.

El periodo extraordinario coincidirá también con la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana (EuroLat), que tendrá como sede el Senado mexicano y cuyas sesiones se desarrollarán del martes 26 al jueves 28 de mayo.

La agenda legislativa prevé que, una vez instalados los trabajos, los dictámenes avancen primero en San Lázaro y después sean remitidos al Senado para su revisión.