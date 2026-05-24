El convoy humanitario hacia Gaza pierde contacto con diez de sus integrantes en Libia

Los integrantes de la misión, que salió el pasado 8 de mayo de Argelia y atravesó Túnez y el oeste de Libia, atribuyeron en sus redes sociales la desaparición de sus compañeros -originarios de España, Italia, Argentina, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez- a una posible detención por parte de las autoridades de Bengasi.

El pasado 14 de mayo, el Ejecutivo del este advirtió en un comunicado de que no permitiría el paso de los activistas extranjeros por su territorio tras la decisión de El Cairo de prohibir la entrada terrestre a Egipto, a excepción de los que tengan nacionalidad libia.

Ante este bloqueo, los miembros de la caravana intentaron negociar con las autoridades del este de Libia y coordinar con la Media Luna Roja Libia la entrega de ayuda humanitaria a Gaza, en colaboración con las autoridades egipcias, pero no obtuvieron respuesta de ninguna de las partes.

Frente a este silencio, el convoy -compuesto por 20 autobuses, 10 ambulancias y 50 camiones cargados de suministros, e integrado por más de 500 activistas de distintas nacionalidades- decidió continuar su recorrido hacia la ciudad de Sirte, ubicada en la línea que separa el oeste y el este del país, y donde reportó la desaparición de sus diez integrantes.

En junio de 2025, una iniciativa similar partió desde Argelia bajo el nombre de 'La Caravana de la Firmeza', con más de un millar de voluntarios magrebíes que atravesaron Túnez y Libia, aunque su recorrido se vio interrumpido cuando las autoridades del este de Libia les bloquearon el acceso a su territorio.