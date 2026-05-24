El Nikkei se dispara y supera los 65.000 puntos intradía gracias a los semiconductores

Transcurrida la primera hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba un 2,8 %, o 1.775,24 puntos, hasta 65.114,31 enteros.
El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 1,44 %, o 56,18 puntos, hasta 3.948,64 unidades.
El parqué tokiota se vio impulsado por el alza de los títulos tecnológicos, y en especial del sector de los semiconductores, durante la sesión del viernes en el mercado estadounidense, gracias a las expectativas de avances en las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.
En la apertura de este lunes, la firma japonesa de semiconductores Advantest crecía alrededor de un 6 % y Tokyo Electron sumaba un 3,5 %.
El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, sumaba más de un 5 %.
Las subidas eran también generalizadas entre las principales empresas japonesas.
El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, subía más de un 3,5 %, y su rival Honda crecía más de un 1,5 %.
Además, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony avanzaba más de un 1 %.
El principal banco japonés, MUFG, bajaba más de un 0,5 %, y Fast Retailing, la matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, subía más de un 0,5 % tras arrancar la sesión a la baja.