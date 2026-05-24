Israel mata a una pareja y su bebé en un ataque en el centro de Gaza

Según informaron a EFE fuentes del Hospital Al Aqsa, el ataque ocurrió sobre las dos de la madrugada y los fallecidos son parte de la familia Abu Malouh: el padre, Ibrahim, de 38 años; su esposa, Alaa, de 36 años, y su hijo pequeño Osama, de cinco meses de edad.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, también informó de ese ataque, apuntando que el bebé Osama tenía un año de edad y añadiendo que en él se produjeron también varios heridos.

Ayer sábado, Israel mató a cinco agentes palestinos y a un menor de edad, además de causar una decena de heridos, en un ataque con un dron contra un puesto policial en la zona de Al Tuam (norte de la Franja de Gaza), informaron la Media Luna Roja Palestina, el Ministerio de Interior gazatí y fuentes médicas del Hospital Shifa.

Según Sanidad gazatí, dependiente de la Administración política de Hamás en la Franja, el número de muertos por fuego israelí en Gaza asciende a 72.783 desde octubre de 2023 (sin contar los de este fin de semana), en su mayoría mujeres y niños. Al menos 172.779 personas más han resultado heridas.

Esta cifra está incompleta, ya que muchas víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros, inaccesibles para los equipos de rescate.

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Desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre de 2025, el número de muertos y heridos ha llegado a 895 y 2.677, respectivamente. Al menos 776 cuerpos también han sido recuperados de entre los escombros.