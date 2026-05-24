La policía rodea la sede del principal partido opositor turco para desalojar a dirigente

Durante toda la mañana, numerosos seguidores de Özel, elegido en el congreso del partido en 2023, ocuparon la sede e impidieron la entrada al equipo de Kemal Kiliçdaroglu, antecesor de Özel en el cargo, al que un tribunal restituyó el mando como medida cautelar.

Ante el edificio tuvieron lugar algunas peleas a empujones entre partidarios de ambos bandos, pero finalmente el equipo de Kiliçdaroglu pidió a la jefatura de seguridad de Ankara evacuar a sus adversarios de la sede.

Numerosos parlamentarios partidarios de Özel que no pueden ser detenidos por gozar de inmunidad se encuentran en el edificio y la tensión sigue siendo alta, con un equipo policial ya dentro de la sede.

La sentencia que destituye a Özel, aún recurrida ante el Supremo, considera que en el congreso de 2023 hubo compra de votos de los delegados, por lo que anula los resultados, así como los de congresos posteriores, lo que ha implicado la destitución de la cúpula de la formación.

Özel, respaldado por la gran mayoría de los 138 diputados del CHP y por los alcaldes de al menos 12 importantes capitales de provincia, que ayer firmaron un manifiesto conjunto, considera el juicio una maniobra política instigada por el Gobierno para erosionar al partido opositor.

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Durante el mandato de Kiliçdaroglu, de 2010 a 2023, el CHP mantenía una expectativa de votos poco superior al 25 %, pero en las elecciones municipales de 2024, ya con Özel como líder, se convirtió en la formación más votada, con el 37 %, superando al islamista AKP, el partido del presidente, Recep Tayyip Erdogan.

Özel se muestra dispuesto a cederle el cargo a Kiliçdaroglu si es votado por mayoría en un congreso del partido, por lo que le ha exigido un firme compromiso para convocar esa cita en el plazo reglamentario de 40 días, pero frente a ello, Kiliçdaroglu se ha limitado, hasta el momento, a señalar que el congreso se celebrará "en el momento oportuno".