ONG advierten que niños y adolescentes sufren efectos de violencia y bloqueos en Bolivia

Aldeas Infantiles SOS, ChildFund, Educo, Save the Children, Terre des Hommes y Visión Mundial Bolivia, unidas en la Alianza Joining Forces Bolivia, expresaron en un pronunciamiento conjunto "su profunda preocupación ante las graves vulneraciones de derechos humanos" que afectan a niños y adolescentes "en el contexto de la conflictividad social en el país".

Las organizaciones lamentaron el fallecimiento de un niño de 12 años "que no pudo acceder a atención médica de emergencia debido a bloqueos" de carreteras, reportado el jueves en la región andina de Potosí, y la agresión contra un vehículo que transportaba a niños con síndrome de Down durante una manifestación el lunes en La Paz.

"Estos hechos constituyen vulneraciones graves a derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad y la protección. Sin embargo, estos casos no son aislados. La crisis actual está generando afectaciones estructurales que impactan a miles de niños, niñas y adolescentes", alertaron.

Los conflictos, indicaron, están restringiendo su "acceso a salud, alimentación y protección", interrumpieron el derecho a la educación y los menores se encuentran en "contextos de encierro, miedo e incertidumbre".

La alianza consideró que la educación virtual "no es una respuesta adecuada" porque "profundiza desigualdades y limita el acceso efectivo al aprendizaje", mientras que la "exposición a violencia y tensión social está generando impactos graves en la salud mental, incluyendo estrés tóxico", en niños y adolescentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, advirtió que la situación "afecta de manera desproporcionada a grupos en mayor vulnerabilidad", como los menores que trabajan y que podrían estar expuestos a "mayores riesgos de explotación", o los que están en centros de acogida "con limitaciones en acceso a alimentos e insumos básicos".

Las seis organizaciones exhortaron a las autoridades y "actores sociales" a que se garanticen "corredores humanitarios y acceso a servicios esenciales" en medio de los bloqueos de carreteras, que se asegure el abastecimiento en centros de acogida y se brinde apoyo "psicosocial" a los menores.

También pidieron que se garantice "el derecho a la educación con medidas adecuadas al contexto", se proteja a niños y adolescentes "frente a toda forma de violencia, incluida la intrafamiliar" y se priorice "el diálogo y soluciones pacíficas".

Los bloqueos, iniciados hace 19 días por campesinos aimaras con apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), han cortado principalmente una carretera estratégica entre las ciudades de La Paz y El Alto y las fronteras con Perú y Chile y las conexiones con el sur y el centro del país.

Esta medida, con la que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, está ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.