Ataque sicarial contra una empresa de seguridad colombiana deja un muerto y cinco heridos

El atentado iba dirigido presuntamente al empresario Raúl Montes, quien cuenta con escoltas de la empresa Atenas Seguridad Privada, según explicó a la prensa el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Camelo.

"Se presenta un atentado contra una persona que estaba llegando a una empresa de seguridad. En la reacción que realiza el Gaula del Ejército, que se encontraba cerca haciendo una actividad operacional, hay un intercambio de disparos y se logra capturar a tres personas", señaló el oficial.

Durante el operativo fueron incautados dos fusiles y dos pistolas.

La víctima mortal fue identificada como Argenis Andrés Bonett, trabajador de la empresa de seguridad privada, quien resultó herido durante el intercambio de disparos y falleció posteriormente mientras recibía atención médica.

Además, tres escoltas resultaron heridos, así como dos de los presuntos atacantes, mientras otro sospechoso fue capturado ileso, de acuerdo con el balance preliminar entregado por las autoridades.

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Montes, quien sería el objetivo del atentado, es conocido por haber sido socio de Enilce López, alias La Gata, una empresaria que falleció en 2024 a los 72 años mientras cumplía una condena de 38 años por homicidio.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las causas del ataque y determinar la participación de otros posibles implicados.