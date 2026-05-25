Bolsa mexicana cae 0,11 % y encadena tres sesiones a la baja

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas ante el optimismo sobre el desarrollo de la guerra. En Estados Unidos, el mercado de capitales permaneció cerrado debido a la conmemoración del Día de los Caídos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ligera pérdida de 0,11 % para ligar tres sesiones a la baja".

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras Banregio (-2,04 %), América Móvil (-2,02 %), Gentera (-1,34 %), Banco del Bajío (-1,26 %) y Televisa (-1,13 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que con el retroceso de este lunes, el mercado mexicano se ubicó con una ganancia en lo que va de mayo del 0,59 % y un rendimiento del 6,15 % en lo que va de 2026.

"El IPC terminó la sesión a la baja. Por emisora, 19 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno negativo", apuntó Covarrubias.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,23 % frente al dólar, al cotizar en 17,28 unidades por billete verde, frente a los 17,32 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 29,2 millones de títulos por un importe de 1.384 millones de pesos (unos 80 millones de dólares).

De las 311 empresas que cotizaron en la sesión, 173 cerraron con sus precios al alza, 112 registraron pérdidas y 26 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 5,38 %; de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 5,2 %, y de la productora de vidrio y plástico Vitro (VITRO A), con el 4,35 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -5,44 %; de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el -2,38 %, y de la línea aérea Aeroméxico, (AERO), con el -2,17 %.