El Ejército de Guatemala repele el ataque de un comando armado que ingresó desde Honduras

El Ministerio de la Defensa guatemalteco explicó en un comunicado que personal militar destacado en el área fronteriza de Esquipulas, en el departamento (provincia) de Chiquimula (oeste), detectó el ingreso al territorio nacional por un paso no autorizado de varios automóviles procedentes de Honduras.

Sin embargo, al observar la presencia militar, los hombres que viajaban en vehículos y fuertemente armados abrieron fuego en contra de los miembros del Ejército guatemalteco.

De acuerdo con la cartera de Defensa, los militares guatemaltecos repelieron el ataque de los desconocidos, presuntamente vinculados a estructuras del crimen organizado, y los hicieron retroceder hacia territorio hondureño.

Durante el enfrentamiento no se registraron bajas en las filas castrenses ni tampoco capturas, de acuerdo a la misma fuente.

En la actualidad, el Ejército del país que preside Bernardo Arévalo mantiene una vigilancia y ha reforzado su presencia en la frontera con Honduras para fortalecer la seguridad en el área, luego de dos masacres registradas en este último país la semana pasada.

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El 22 de mayo, dos ciudadanos hondureños heridos de bala fueron detenidos en un hospital del noroeste de Guatemala por su presunta participación en un ataque armado en el que murieron cinco policías en la frontera entre ambos países.

Los capturados fueron identificados por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala como José Guardado Herrera, de 21 años, y Eli Naún Guerra, de 44.