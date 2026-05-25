El grupo La Santa Cecilia subraya su intención de "unir" a México y EE.UU con la música

"(Hay que) entender nuestra experiencia como mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Queremos unir los lazos entre los dos países. Y también para ir descubriendo quiénes somos nosotros, qué queremos hacer en la música, con el amor, con la energía que compartimos con la gente", declararon los integrantes del grupo en una rueda de prensa desde Ciudad de México.

Conformado por Marisol Hernández (vocalista), José 'Pepe' Carlos (músico), Alex Bendaña (bajista) y Miguel 'Oso' Ramírez (percusionista), actuarán el próximo 12 de septiembre en el Teatro Metropólitan de la capital mexicana.

Este grupo fundado en 2007 combina estilos latinoamericanos como la cumbia, el bolero o la rumba, así como expresiones populares de la cultura estadounidense.

Sobre su identidad como banda, Hernández dijo que no sienten "presión" cuando la gente les señala como la "voz de los migrantes", ya que para ellos ese apelativo es un "honor" y un "privilegio" el poder llevar su música a "diferentes lados".

"Si la gente dice que somos la voz de los migrantes, nosotros lo aceptamos con mucho honor, con mucho cariño (...) Porque hay mucha gente que no lo puede hacer, que no puede viajar, que está atorada en un sistema de migración, que están detenidos. Entonces para nosotros es como un deber", dijo la cantante, de raíces mexicanas.

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Del próximo concierto en México, los integrantes de La Santa Cecilia aseguraron que es un "sueño" para ellos y habrá "mucha música nueva" para "compartir energía" con su público, sobre todo con canciones de su último álbum: Los Años.

"Nosotros somos muy afortunados de poder viajar, conocer y compartir con mucha gente una energía que va más allá de la alianza y de la onda, que te ayuda a describir cosas en la vida que a veces uno no tiene palabras para hacerlo a través de la música y el sentimiento se van creando cosas", afirmaron.

Los miembros de La Santa Cecilia recordaron la acogida del público mexicano en otros conciertos, por lo que expresaron su deseo de compartir "una noche muy especial" en su próximo show.

"Las puertas y los corazones se nos han abierto de una manera que de pronto no esperábamos. (Los mexicanos) nos han dado una vida nueva. Es como tener un bebé que llega a la vida, a tu vida, a tu familia. Así nos sentimos juntos entre la familia de la Santa Cecilia con todo el público mexicano", señalaron.