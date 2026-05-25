El naufragio de un bote deja un muerto y un desaparecido en río de la Amazonía de Perú

El accidente se registró en una zona conocida como puerto Cubitini, en el distrito de Samugari, de la provincia ayacuchana de La Mar, señaló la cadena local América Televisión.

Testigos del hecho declararon que los pasajeros intentaban retornar hacia el centro poblado de Piriato Sorza, pero la emergencia se originó cuando los tripulantes intentaron prender sin éxito el motor del bote, que fue arrastrado por la corriente del río hasta una zona de remolinos.

Fuentes policiales citadas por América Televisión indicaron que, tras el hundimiento, cuatro de los tripulantes lograron llegar a nado hasta la orilla, pero un hombre de 57 años murió, mientras que otro, de 60 años, fue dado por desaparecido.

Por su parte, las autoridades locales iniciaron las investigaciones para determinar las condiciones técnicas en las que operaba el bote y la Fiscalía dispuso el levantamiento del cadáver del fallecido y la continuidad de las diligencias legales para determinar las causas del accidente.