Jueces tunecinos denuncian "injerencia" del Ministerio de Justicia en el poder judicial

La organización afirmó en un comunicado que las autoridades gubernamentales emitieron cerca de 1.700 notificaciones disciplinarias contra jueces, lo que refleja, según el gremio, "una política de acoso, represalias y castigo" contra el poder judicial tunecino.

Las notificaciones fueron dirigidas contra los magistrados por haber ejercido "su actividad sindical", o por "expresar públicamente" críticas sobre la situación del sistema judicial tunecino, mientras que otros fueron objeto de medidas disciplinarias "sin criterios objetivos".

"Las directivas emitidas por el Ministro de Justicia, además de constituir claras violaciones legales, han degradado la reputación profesional de los jueces tunecinos a un nivel sin precedentes" afirmó el gremio en el comunicado.

La organización denunció, además, instrucciones relativas a los viajes de los jueces, que imponen según la asociación, "restricciones ilegítimas" a la libertad de los magistrados a desplazarse dentro y fuera del país, por ser un derecho reconocido en la legislación tunecina.

Ante esta situación, los jueces exigieron el establecimiento de un Consejo Superior de Magistratura (CSM) -disuelto en 2022 por el presidente Kais Said- al que definieron como "el único órgano autorizado" para supervisar su carrera profesional y "el principal garante" de la independencia del poder judicial.

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Asimismo, instaron las autoridades gubernamentales a "abstenerse de cualquier tipo de injerencia en la trayectoria profesional de los jueces" y a cesar "su enfoque autoritario", que según afirmaron, ha escalado "de un exceso de poder a un exceso de arbitrariedad".

Desde que Said se arrogó plenos poderes en 2021, diversos gremios, así como miembros de organizaciones nacionales e internacionales denunciaron una instrumentalización de la justicia, represión contra la disidencia y retrocesos en la libertad de expresión.