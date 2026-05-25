La OACI afirma que el transporte aéreo internacional es seguro pese al brote de ébola

La OACI, un organismo de la ONU con sede en Montreal, señaló en un comunicado que, tras la pandemia de covid-19, se establecieron nuevos protocolos para compartir información de forma rápida y estandarizada entre Estados, aerolíneas, aeropuertos y agencias sanitarias.

El organismo explicó que el Convenio sobre Aviación Civil Internacional incorporó nuevas disposiciones sanitarias en su Anexo 9 sobre facilitación, además de herramientas digitales como declaraciones electrónicas de salud y procesos fronterizos sin contacto para gestionar mejor los riesgos sanitarios.

La organización añadió que, a través del programa Acuerdo Colaborativo para la Prevención y Manejo de Eventos de Salud Pública en Aviación Civil (CAPSCA por sus siglas en inglés), coordina con la OMS y sus Estados miembros medidas “basadas en el riesgo y en la evidencia” para evitar la propagación de la enfermedad mediante el transporte aéreo, proteger a pasajeros y personal aeronáutico y mantener la conectividad internacional.

La OMS declaró el 17 de mayo que el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (PHEIC, en inglés).

Según la OMS, los casos confirmados se concentran en la provincia congoleña de Ituri y Uganda ha registrado contagios limitados vinculados a desplazamientos transfronterizos desde RDC.

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La agencia sanitaria subrayó que el virus no se transmite por el aire ni por contacto casual, sino por contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas.

La OMS considera que el riesgo de transmisión global es “bajo” y actualmente no recomienda el cierre de fronteras ni restricciones al comercio o a los viajes internacionales.

El organismo tampoco considera necesario aplicar controles de entrada fuera de las regiones afectadas, aunque sí recomienda controles de salida en aeropuertos internacionales de los países afectados para personas con fiebre u otros síntomas compatibles con la enfermedad.