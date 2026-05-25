ONG denuncia que en el indulto de abril a 2.010 reos en Cuba sólo hay un preso político

Un comunicado de la ONG, con sede en Madrid, señaló que tras examinar el fichero publicado en la Gaceta de la República de Cuba con los 2.010 indultados, tan sólo ha descubierto una "coincidencia exacta" con su listado de presos por motivos políticos.

Además, PD indicó que ha detectado cinco casos con nombres parecidos, aunque con "diferencias notables", ya sean apellidos cambiados de orden o nombres distintos, por lo que considera "complejo que ninguno de ellos sea preso político".

No obstante, la ONG añadió que investigará "cada caso por si alguno de esos cinco casos remotamente pudiera referirse a la misma persona" que aparece en sus listados, con la esperanza de añadir algún beneficiado más entre los reclusos por motivos políticos.

En su informe de abril sobre la situación de los retenidos en mención en las cárceles de la isla, PD afirmó que los más recientes procesos de excarcelación de 51 y 2.010 presos, respectivamente, anunciados por el Gobierno cubano estuvieron marcados por "el engaño, la opacidad y la exclusión deliberada de la mayoría de los presos políticos".

En el caso de la excarcelación de 51 presos, la ONG confirmó que únicamente 27 de ellos eran presos políticos, mientras el resto correspondía a presos comunes.

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De acuerdo con el informe, PD registró en abril un total de 1.260 presos por motivos políticos en las cárceles de Cuba.