Sean Paul es el primer artista confirmado para el Festival Cordillera 2026 de Bogotá

"Mucho antes de que los ritmos del Caribe dominaran el mundo, ya había una voz llevando el 'dancehall' por toda Latinoamérica", expresó la organización del festival en un comunicado.

Sean Paul, que inició su carrera musical a mediados de la década de 1990, es considerado uno de los principales representantes del 'dancehall' y uno de los artistas que más ha contribuido a su popularización global con temas como 'Temperature', 'Get Busy' o 'Gimme the Light'.

El cantante alcanzó notoriedad internacional con el álbum 'Dutty Rock' (2002), ganador de un premio Grammy y considerado uno de los discos más influyentes del género, además de colaborar con artistas como Beyoncé, Dua Lipa, Sia, J Balvin y Karol G.

No es la primera visita de Sean Paul a Colombia, pues actuó en el festival de música urbana La Solar de Medellín en 2023, y su última visita tuvo lugar en abril de este año, cuando participó como artista invitado en el concierto de Ryan Castro en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El Festival Cordillera celebrará este año su quinta edición con la que espera seguir consolidándose como epicentro de los ritmos latinos habiendo traído en ediciones pasadas a artistas como Juan Luis Guerra, Julieta Venegas, Los Hombres G, Juanes, Fito Páez, Carlos Vives y Los Ángeles Azules.