Un ex alto cargo del SNP escocés admite haber malversado 464.000 euros del partido

Murrell, de 62 años y que no era un político electo, admitió ante el Tribunal Superior de Edimburgo haber desviado esa cantidad entre agosto de 2010 y octubre de 2022, periodo en el que dirigía la gestión financiera del partido, que gobierna en Escocia desde 2007.

El juez ordenó su ingreso en prisión preventiva hasta la vista de sentencia, prevista para el próximo 23 de junio, tras calificar los hechos como una "grave violación de confianza" y "un abuso de su posición privilegiada".

Según la acusación, Murrell utilizó parte de los fondos investigados para la compra de artículos de lujo, joyas, cosméticos, dos vehículos y una autocaravana.

El caso se enmarca en la investigación policial Operation Branchform, abierta por la Policía de Escocia en 2021 sobre la financiación del SNP y el uso de fondos recaudados desde 2017 para una eventual campaña por un segundo referéndum de independencia, después del celebrado en 2014.

Murrell fue detenido por primera vez el 5 de abril de 2023 y de nuevo el 18 de abril de 2024, cuando fue formalmente acusado.

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En los días posteriores a su primer arresto, fueron detenidos también, y después liberados sin cargos, el entonces tesorero del partido, Colin Beattie, y la propia Sturgeon.

En marzo del año pasado, la Policía escocesa les informó a ambos de que ya no eran objeto de investigación.

Sturgeon anunció su dimisión como líder del SNP y del Gobierno de Escocia el 15 de febrero de 2023, en plena crisis interna de la formación, aunque negó que su salida estuviera vinculada a la investigación. Permaneció como diputada autonómica hasta las elecciones regionales del pasado 7 de mayo.

En esos comicios, el partido logró su quinta victoria consecutiva en el Parlamento escocés, aunque sin mayoría absoluta.

El próximo martes, el Ejecutivo escocés del ministro principal John Swinney prevé plantear en la cámara una moción para pedir al Gobierno británico la transferencia de competencias que le permitan convocar un segundo referéndum de independencia.