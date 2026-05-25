Zelenski preside la sepultura en Ucrania de líder nacionalista Andrí Mélnik

“El coronel Andrí Mélnik ha vuelto a una Ucrania diferente, no a la que fue obligado a abandonar, sino a la que soñó”, escribió Zelenski en redes sociales.

Mélnik fue elegido líder de la OUN en 1938, y tras la fractura en la cúpula que resultó durante la II Guerra Mundial en la aparición de dos fracciones distintas, siguió encabezando una de las escisiones de este grupo recordado en Ucrania sobre todo por su lucha contra la dominación soviética.

El líder nacionalista ucraniano colaboró con la Alemania nazi en ciertas fases de la guerra, aunque acabó siendo detenido por los propios alemanes y enviado a un campo de concentración por no renunciar a la creación de un Estado ucraniano en el territorio conquistado por el Tercer Reich.

Los defensores de su legado explican esta colaboración como una necesidad meramente táctica para alcanzar sus aspiraciones de independencia de Ucrania, pero sus detractores apuntan a una supuesta coincidencia ideológica con el nacionalsocialismo y le responsabilizan de algunas de las matanzas de judíos y polacos llevadas a cabo por nacionalistas ucranianos durante la II Guerra Mundial.

Mélnik había combatido en las filas de los nacionalistas ucranianos que en la guerra entre 1917 y 1921 se enfrentaron a los comunistas y a los zaristas rusos, y ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor durante la República Popular Ucraniana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de guerrear contra los rusos, el líder ucraniano también luchó contra la dominación polaca del oeste de lo que hoy es Ucrania.

Ahora ha sido enterrado en Kiev junto a su esposa Sofía. Los restos mortales de ambos descansaban en el cementerio de Luxemburgo en el que Mélnik fue sepultado en 1964 tras morir en el exilio.

Zelenski anunció recientemente que su administración tiene previsto repatriar a Ucrania los restos mortales de numerosos líderes y otras personalidades ucranianas que murieron en el exilio.

La medida podría provocar críticas de organizaciones dedicadas a la memoria del Holocausto y fricciones con Polonia, que ha denunciado repetidamente la exaltación en Ucrania de figuras implicadas en la muerte de civiles polacos durante la II Guerra Mundial.