Antauro Humala descarta que Perú vaya a la guerra con Chile si Sánchez gana presidenciales

Humala reiteró este lunes que la propuesta de recuperar las regiones chilenas de Arica y Tarapacá, que pertenecían a Perú hasta la Guerra del Pacífico, no forma parte del programa de gobierno de Sánchez, al ser un planteamiento solo del etnocacerismo, la corriente política de supremacía de la raza andina que el militar en retiro lidera junto a su legión de reservistas del Ejército.

"Yo he dicho hasta la saciedad, e incluso a la prensa chilena, que ese es un punto propio del etnocacerismo, y me siento orgulloso de que seamos el único partido que mantenga en su programa la recuperación de las (regiones) cautivas, porque somos fundamentalistas del nacionalismo", señaló Humala.

El jefe etnocacerista se refirió así a la polémica suscitada después de que concediese una entrevista al diario Perú 21 que fue presentada en su portada con el titular "Si gana Sánchez, le declararemos la guerra a Chile".

Humala lamentó que "la prensa alineada salta cuando un partido pone esto en su programa" y criticó a las otras fuerzas políticas por no contemplar esos objetivos, especialmente a Fujimori, a la que llamó "extranjera" y "japonesa con DNI (documento nacional de identidad) peruano".

"Ella no sabe lo que es Perú, no sabe nuestro dolores como patria. No sabe quiénes son (Francisco) Bolognesi ni (Andrés Avelino) Cáceres", dijo Humala, en referencia a estos héroes peruanos de la Guerra del Pacífico, acontecida a finales del siglo XIX.

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Humala salió de prisión en 2022 tras cumplir una condena de 19 años de cárcel por el Andahuaylazo, una sublevación militar que dirigió contra el entonces gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) en la que tomó una comisaría de la ciudad andina de Andahuaylas, con el resultado de cuatro policías muertos en acciones que él achaca al Estado.

Tras salir de prisión fundó su partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro), partido cuya inscripción fue rechazada por los organismos electorales de Perú.

Ante ese escenario, Humala acordó una alianza con Roberto Sánchez para que sus integrantes formasen parte de la listas electorales al Parlamento del partido Juntos por el Perú, que tiene como líder y candidato presidencial a Sánchez, pero ninguno de ellos salió elegido en la votación celebrada los pasados días 12 y 13 de abril.

De cara a la segunda vuelta, tanto el centro como otras fuerzas de izquierda que no pasaron a esa instancia han solicitado a Sánchez desmarcarse de Humala para poder endosarle su respaldo de manera pública, de modo que ahora el militar en retiro no está participando en las actividades electorales del candidato presidencial, como sí hacía en la primera vuelta.