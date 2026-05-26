Francia estudia acciones legales por los "actos atroces" a los activistas de la Flotilla

Durante la sesión de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional, Lecornu condenó "sin reservas" el trato recibido por los integrantes de la flotilla, entre ellos 37 franceses, quienes fueron detenidos y posteriormente expulsados por las autoridades israelíes.

"Todos hemos visto las imágenes y más allá de las imágenes, los actos absolutamente atroces", que "condenamos sin reservas, porque son impactantes a nivel humano y a los ojos del derecho internacional", afirmó el jefe del Gobierno francés.

Los activistas que participaban en la misión humanitaria con destino a Gaza aseguran haber sufrido violencia, humillaciones y agresiones durante su detención por parte de las fuerzas israelíes.

La polémica estalló tras la difusión de un vídeo publicado por el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, en el que aparecen varios activistas de la flotilla arrodillados y con las manos atadas después de la interceptación de la embarcación.

Lecornu indicó que el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, se reunirá con los abogados de los afectados y no descartó que el caso pueda ser remitido a la justicia francesa.

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"Los ciudadanos franceses no pueden ser atacados con impunidad", subrayó el primer ministro.

El sábado, Barrot anunció la prohibición de entrada en territorio francés a Ben Gvir, una medida que París considera parte de una respuesta diplomática más amplia frente a las actuaciones del Gobierno israelí.

En ese sentido, Lecornu defendió la necesidad de "intensificar las sanciones en el marco de la Unión Europea".