Gobierno de transición de Perú asegura que dejará una "ruta trazada" ante El Niño Costero

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló en un comunicado que la intención es dar prioridad a "la protección de la vida y los medios de subsistencia de las familias peruanas más vulnerables".

Al respecto, el primer ministro, Luis Arroyo, señaló que el Ejecutivo está afianzando las medidas para mitigar el impacto del fenómeno y exhortó a los jefes de las instituciones gubernamentales a acelerar la entrega de recursos a los gobiernos locales para consolidar la capacidad de respuesta del Estado.

"Como Gobierno tenemos que estar preparados ante las contingencias, sobre todo el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), no solo abastecido en lo que necesita para apoyar a la población, sino también en preparar a sus grupos de intervención rápida para emergencias y desastres", remarcó Arroyo durante una reunión de coordinación multisectorial.

El primer ministro sostuvo que, al esfuerzo de prevención, se suman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), "quienes darán la primera respuesta" ante las emergencias que se presenten.

En ese sentido, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, garantizó que el sector que lidera está preparado "para actuar de manera rápida y coordinada" ante cualquier situación que ponga en riesgo a la población del país.

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"Las Fuerzas Armadas tienen toda la logística para contribuir a responder ante las amenazas o inminencias de acciones que la naturaleza pueda desplegar en nuestro territorio", sostuvo.

A su turno, el jefe de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno 'El Niño' (Enfen), Jorge Paz, informó sobre el incremento paulatino de la temperatura superficial del océano Pacífico, mientras que el jefe del Indeci, Luis Enrique Vásquez, señaló que en lo que va de este año se han atendido 6.895 emergencias por lluvias en el país.

El Enfen señaló el pasado 15 de mayo que se mantiene el estado de "alerta de El Niño Costero" en el país, con una mayor probabilidad de que el evento se prolongue hasta febrero de 2027 con una magnitud débil, pero advirtió sobre la posibilidad de que alcance una intensidad moderada hasta agosto próximo.

El fenómeno de El Niño Costero se origina por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico, principalmente frente a las costas del norte de Perú y Ecuador, lo que produce la elevación de temperaturas y el incremento de las lluvias, con las consiguientes inundaciones, deslizamientos y huaicos (aludes).