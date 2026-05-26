Noruega convoca al embajador ruso por las amenazas al personal diplomático extranjero

"Convocamos al embajador para protestar contra las amenazas expresadas contra personal extranjero en Ucrania que Rusia ha hecho en los últimos días", señaló en un comunicado el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide.

En la reunión, el jefe de la diplomacia noruega también condenó los "violentos ataques de Rusia contra Kiev del fin de semana".

"Rusia ha realizado amplios ataques con drones, además de usar por primera vez el misil Oréshnik contra Kiev. Es inaceptable", apuntó.

Moscú anunció el lunes una campaña de bombardeos contra los centros de mando y las empresas de la industria militar en Kiev en respuesta al reciente "ataque sangriento" contra una residencia estudiantil en la región ucraniana ocupada por Rusia de Lugansk, en el que murieron 21 personas.

Las autoridades rusas pidieron el lunes a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal diplomático, que abandonasen "cuanto antes" Kiev.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hoy mismo, el Gobierno alemán también convocó al embajador ruso en el país, Serguéi Nechaev, a quien transmitió que Alemania no se dejará intimidar por amenazas y aseguró que mantendrá su apoyo a Ucrania.