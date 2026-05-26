Timothy Garton, el historiador del presente, Premio Princesa de Ciencias Sociales

Con un trabajo a medio camino entre la historia como disciplina y el periodismo como oficio, Garton Ash (Londres, 1955), considerado uno de los mejores analistas del desarrollo político en las antiguas repúblicas soviéticas, ha dedicado su vida a estudiar y reflexionar sobre Europa, aunque también escribe sobre EE.UU. y las relaciones con grandes potencias como China, Rusia o India.

Además de temas como la libertad, la democracia y los derechos humanos, su obra abarca asuntos de política global y relaciones internacionales, lo que le permitió desarrollar un enfoque multidisciplinar que une historia, ciencia política y periodismo.

Según el acta del jurado, Garton Ash es merecedor del galardón por su defensa de los valores democráticos frente al autoritarismo o el populismo, pero también por ser un "pensador excepcional e inspirador" y un "autor imprescindible de nuestro tiempo".

Tras hacerse público el fallo, el historiador británico señalaba a EFE estar encantado de haber recibido "uno de los grandes premios europeos" y advertía de que Europa se encuentra en un "momento decisivo" en el que debe hacer frente al triple desafío que supone el estar "bajo ataque militar por parte de Rusia, bajo presión política de Estados Unidos y bajo presión económica de China".

Tras reconocer que Europa sabe lo que tiene que hacer económicamente y militarmente porque por primera vez en casi 80 años no puede depender de EE.UU. para su defensa, este londinense de 70 años, crítico con el Brexit, también considera necesaria la vuelta del Reino Unido para que Europa sea una gran potencia.

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Por eso sueña con una "Europa en la que, para 2035, haya dos países miembros de la Unión Europea: Ucrania y el Reino Unido, porque eso demostraría que realmente tenemos la Europa fuerte que necesitamos".

En su último libro, 'Homelands' (Patrias), donde combina la historia contemporánea con el reportaje y las memorias de medio siglo de viajes y experiencias, también advierte a los jóvenes europeos de que el continente de las libertades, la paz y la prosperidad es una excepción y no la norma, y que si la gente no se moviliza para defenderla podría desaparecer.

El autor de 'La linterna mágica', una obra en la que refleja de primera mano algunos de los momentos más notables que marcaron el colapso del comunismo en Europa del Este, escribe una columna sobre asuntos internacionales en The Guardian, que se publica en una treintena de medios de Europa, Asia y América, así como el boletín informativo 'History of the Present' (Historia del presente).

"La 'Historia del Presente' pretende ayudarnos a comprender de dónde venimos, dónde estamos y, tal vez, incluso a intuir hacia dónde nos dirigimos" en un momento en el que "seguir la actualidad es como hacer rafting en aguas bravas", en palabras del propio autor.

Conferenciante habitual, Garton Ash es profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford y profesor emérito de la Universidad de Stanford, recibió seis doctorados honoris causa y está en posesión de numerosos premios, entre ellos el George Orwell, de escritura política, y el Carlomagno, que recibió en 2017 por sus servicios a la unidad europea.

El pasado año fue distinguido con el Princesa de Ciencias Sociales el sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Massey por sus importantes aportaciones para la comprensión de las migraciones internacionales y sus consecuencias en la segregación urbana y la estratificación social.