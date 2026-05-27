California evalúa imponer impuesto del 100% a residentes favorecidos por un fondo de Trump

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, dijo hoy que examinará junto a la Legislatura del estado establecer el gravamen sobre los pagos hechos de ese fondo a un residente del Estado Dorado.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció la creación de un fondo de 1.776 millones de dólares para compensar a aliados de Trump que fueron investigados o procesados por la toma violenta de la sede del Legislativo durante el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025).

La creación del fondo y la posibilidad de que se otorguen millonarios pagos a los insurrectos condenados por el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, motiva la propuesta del mandatario estatal.

“Queremos gravar el 100% de esos ingresos (los recibidos del fondo), y esa es una medida que el estado de California puede adoptar. Es una medida que estamos deseando llevar a cabo”, dijo Newsom en una conferencia de prensa.

California no sería el único estado que evalúa ir en contra de este fondo, este miércoles el asambleísta de Nueva York Alex Bores, quien representa a una parte de Manhattan, también propuso imponer un impuesto a esta bolsa de recursos.

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En un video publicado en X, Bores dijo que el presidente Trump no debería utilizar los dólares de los contribuyentes para recompensar a los insurrectos del 6 de enero de 2021 y a otros aliados del mandatario.

"Es sencillo: si usted es neoyorquino y toma dinero de este fondo discrecional ilegal, el estado de Nueva York le cobrará impuestos sobre el 100% de esa suma", agregó el asambleísta.

Condenados por la insurrección, como el exlíder de la organización ultraderechista Proud Boys, Enrique Tarrio, han dicho que solicitarán dineros del fondo en mención.