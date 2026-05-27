Carney llega a Nueva York para reunirse con inversores en medio de la tensión con EE.UU.

Carney llegará a la Gran Manzana alrededor de las 16:50 hora local (20:50 GMT) y permanecerá en la ciudad hasta mañana jueves, según un comunicado de prensa divulgado por su equipo.

La visita forma parte del objetivo del Gobierno canadiense de catalizar 1 billón de dólares en nuevas inversiones en el país durante los próximos cinco años.

Durante su estancia en la ciudad, el primer ministro se reunirá con destacados directores ejecutivos, emprendedores, líderes empresariales y gestores de fondos "para posicionar a Canadá como un destino de primer nivel para nuevas inversiones".

Con este fin, pronunciará mañana a las 12:00 (16:00 GMT) un discurso en el Economic Club of New York, donde expondrá la nueva estrategia económica de Canadá y los avances logrados hasta ahora, de acuerdo con la nota.

En su comunicado, el equipo de Carney hace referencia a la existencia de "un mundo más incierto" en el que Canadá "aprovecha sus fortalezas para construir una economía más fuerte, competitiva y resiliente para todos".

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Así, destaca que el país es "una superpotencia energética con vastos yacimientos de minerales críticos", que cuenta con "una de las fuerzas laborales más cualificadas del mundo y la menor relación deuda neta/PIB del G7".

La estancia de Carney en Nueva York tiene lugar en un momento tenso entre Estados Unidos y Canadá propiciado por la política arancelaria de Trump, que ha llevado al Gobierno canadiense a intentar reducir la dependencia que tiene con su país vecino.

El organismo público Estadísticas Canadá calcula que en 2025 el Producto Interior Bruto (PIB) real por industria creció un 1,6 %, el menor ritmo en cinco años, y que el sector de la manufactura cayó un 2,6 % afectado por dichos gravámenes.

El pasado febrero, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó una resolución para revocar dichos aranceles, una medida respaldada en una votación de 219 a 211 que contó con el apoyo de seis legisladores republicanos.

En este contexto, Carney declaró en el pasado Foro Económico de Davos que existía una "ruptura" con el orden internacional liderado por Estados Unidos, a lo que Trump respondió que Canadá "vive" de su vecino del sur.

A esto se suma que Canadá, México y EE.UU. deben decidir antes del 1 de julio si renuevan el tratado de libre comercio entre los tres países (T-MEC), que abarca el 30% de la economía mundial y que fue negociado durante el primer mandato de Trump.

México y Canadá ya han expresado su compromiso con la renovación, pero Trump ha sugerido la posibilidad de dejarlo expirar.

Aparte de su política arancelaria, el líder republicano ha manifestado en varias ocasiones su deseo de que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos, algo rechazado ampliamente por el Gobierno y la sociedad canadiense.

Sin ir más lejos, el pasado marzo, el mandatario se refirió a Carney, del Partido Liberal, como el "futuro gobernador de Canadá" en una publicación en su red Truth Social.