Condenan a tres años y cinco meses de prisión al asistente de Matthew Perry por su muerte

La justicia determinó que el acusado también deberá cumplir dos años de libertad condicional supervisada y pagar una multa de 10.000 dólares al Gobierno estadounidense, según informó NBC News.

Iwamasa confesó el pasado agosto, tras su detención, haber sido el responsable directo de administrar las dosis de ketamina al actor en sus últimas semanas de vida, llegando a inyectarle la sustancia "repetidamente sin capacitación médica, incluyendo múltiples inyecciones" el día de su fallecimiento, según la Fiscalía.

La acusación sostiene que el médico Salvador Plasencia, uno de los cinco implicados en la muerte de la celebridad estadounidense, instruyó a Iwamasa para que "inyectara ketamina a Perry", dejándole viales para que se la autoadministrara sin el equipo de seguridad adecuado.

Tras esta condena, la justicia de California da el carpetazo definitivo al caso de la muerte del intérprete y que implicó a Jasveen Sangha, conocida como la 'Reina de la Ketamina', los doctores Salvador Plasencia y Mark Chávez, así como Erik Fleming, quien coordinó la llegada de la ketamina hasta la casa de la celebridad.

Perry, popularmente conocido por su personaje de Chandler Bing en la serie de 'Friends', había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir' (2022).