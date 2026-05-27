Defensores ambientales latinoamericanos articulan en Lima lucha contra la criminalización

"Ser defensor y defensora ambiental en América Latina, no solo es defender el río o los bosques, es defender el futuro de todas y todos, se defienden los pueblos ante el despojo y contaminación, se defiende la memoria y la historia del pueblo que puede desaparecer si se imponen proyectos sobre sus territorios", indicó la organización del encuentro en un comunicado.

Frente a este escenario, el 27 y 28 de mayo se realizará en Lima el Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y del Medio Ambiente, un espacio de articulación regional que reunirá a activistas de distintas zonas de la región.

El encuentro busca visibilizar las problemáticas, amenazas y violencias que enfrentan quienes defienden los territorios y el ambiente en América Latina, así como fortalecer estrategias colectivas de protección, incidencia y vigilancia ciudadana frente al avance de actividades extractivas y de economías ilegales.

En los distintos países que acuden al encuentro, los defensores enfrentan escenarios complejos marcados por la contaminación de sus territorios, debido a proyectos mineros y petroleros, el avance de actividades ilícitas como la tala ilícita, la minería ilegal y el narcotráfico, así como la persecución y criminalización por ejercer la defensa territorial.

En muchos casos, estas amenazas han escalado hasta el asesinato de personas defensoras ambientales y de derechos humanos, lo que en 2024, de acuerdo con la organización internacional Global Witness, hizo que América Latina concentrara el 82 % de los asesinatos de defensores ambientales en todo el mundo.

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A lo anterior se suma la falta de mecanismos efectivos de protección y la limitada respuesta de los Estados frente a las situaciones de riesgo que viven defensores, y que afectan a sus comunidades, pueblos indígenas y a los liderazgos territoriales en América Latina, según dice el comunicado.

El encuentro permitirá evaluar los nuevos desafíos del contexto regional y construir estrategias integrales y articuladas para enfrentarlos colectivamente, al fortalecer la protección de defensores, la incidencia pública e internacional, y el rol de los Estados para garantizar condiciones seguras de quienes defienden los derechos humanos y del ambiente.

Aunque en Perú, se creó en 2021 el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, su alcance aún sigue siendo "muy limitado", dice el mensaje.

Entre 2021 y agosto de 2025, solo diez de los 36 defensores ambientales de la Amazonia que solicitaron medidas de protección lograron acceder a ellas y, desde su creación, dieciocho líderes indígenas han sido asesinados.