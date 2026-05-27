Delcy Rodríguez a EE.UU. y Europa: "No le tengan miedo a una Venezuela libre de sanciones"

En un acto en el estado Anzoátegui (este) transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria aseguró que su Gobierno, que encabeza tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado enero, no descansa en la agenda diplomática con EE.UU., Europa y los Gobiernos que impusieron sanciones a su país.

"No le tengan miedo a Venezuela desbloqueada, no le tengan miedo a una Venezuela sin sanción, porque el pueblo venezolano, en su historia, lo que ha demostrado es amistad con otros pueblos, es cooperación con otros pueblos, es apoyo cuando otros pueblos lo han necesitado", afirmó.

Por tanto, la líder chavista insistió en su exigencia de poner fin "definitivamente" al "bloqueo económico" y expresó que su país "no se merece las sanciones".

Rodríguez participó en una actividad que forma parte de la segunda etapa de una caminata por Venezuela convocada por ella misma para pedir el cese de las sanciones y que comenzó el pasado 19 de mayo, cuando aseguró, dirigiéndose al presidente estadounidense, Donald Trump, que no descansará hasta que su país esté libre de estas medidas.

"Nuestra peregrinación busca sumar esfuerzos, que cada venezolano y cada venezolana se una en un solo canto, en una sola oración: caminar juntos para exigir el cese de las sanciones", dijo este miércoles.

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La primera etapa de la peregrinación se celebró en varias ciudades de Venezuela entre el 19 y 30 de abril.

Desde que Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela, EE.UU. ha flexibilizado con licencias las sanciones que impuso contra el sector hidrocarburos, la minería y el sistema financiero público del país caribeño.

El alivio ha permitido la firma de acuerdos con transnacionales energéticas y el restablecimiento de relaciones con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras años de aislamiento.

Sin embargo, Rodríguez ha insistido en que una licencia no es el levantamiento de las medidas.

Por su parte, el Parlamento Europeo urgió el pasado 30 de abril al Consejo de la Unión Europea (los Gobiernos europeos) a que no levante ninguna de las sanciones que impone a los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela hasta que el país no adopte "medidas significativas hacia una transición pacífica a la democracia".