Ejército de Ecuador incauta 11.300 litros de combustible utilizado para minería ilegal

Los militares además desmantelaron dos campamentos clandestinos e inhabilitaron maquinaria pesada que presuntamente se empleaban para las mismas actividades ilícitas.

"Las mafias de la minería son atacadas en todo el territorio nacional (...) seguimos actuando con firmeza", continuó el Ministerio en un comunicado.

Durante la intervención, ejecutada en el municipio de El Pangui, fueron destruidas excavadoras, motores de succión y clasificadoras tipo Z.

El Ministerio señaló que el operativo afectó directamente a las economías ilícitas que operan en la frontera sur del país.

Esta operación se realizó en un momento donde el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, intensificó su combate al crimen organizado, dentro de la "guerra" que libra contra estas estructuras desde hace más de dos años, a las que ha catalogado de "terroristas" y que están dedicadas principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal.

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Estos grupos también han ingresado a zonas protegidas, especialmente en la Amazonía, como al Parque Nacional Podocarpus, una zona de extraordinaria biodiversidad y endemismo que alberga más de 3.000 especies de plantas vasculares y unas 624 especies de aves, donde en los últimos días se destruyeron 67 campamentos.

Las organizaciones delictivas buscan extraer oro aprovechando los precios récord que registra este metal en los mercados internacionales.

El proceso es altamente contaminante: arrasa con la cobertura forestal y contamina los lechos fluviales con metales pesados como el mercurio.