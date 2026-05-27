Familias piden libertad de 78 presos por presunto caso de contrabando en venezolana Pdvsa

El proceso conocido como "Pdvsa-Obrero" involucra a personas que no pertenecen a la estatal petrolera, así como a obreros de bajo rango de la empresa, y fue denunciado por familiares a la prensa en febrero de este año, cuando reportaron la detención de 170 empleados por acusaciones que niegan.

"En primera instancia nos liberaron, a través de medidas especiales (...) a 51, y posteriormente nos liberaron a 19 compañeros", dijo a la prensa Lustay Franco, una de las colaboradoras del grupo de familiares, quien además aclaró que en realidad el total de aprendidos por el caso era de unos 150 y no 170 como se informó originalmente.

Las autoridades no se han pronunciado sobre este caso, pero las liberaciones de esos trabajadores se dieron en medio de los anuncios de amnistía y excarcelaciones del Gobierno. Franco no aclaró si los liberados hasta ahora gozan de libertad plena o tienen medidas cautelares.

Durante la protesta, los familiares gritaban "juicio y libertad" mientras portaban unas grandes flores blancas elaboradas con cartulina y en la que estaban los nombres de los detenidos, muchos de ellos, según los manifestantes, obreros.

"Pareciera (que las liberaciones son) más bien algo aleatorio, que nosotros no objetamos, lo único que sostenemos es que se extienda a todos los detenidos por la misma causa y hasta el momento tenemos 78 presos", añadió Franco.

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Así mismo, la activista dijo que entre los detenidos hay "gente con hipertensión", diabetes, problemas del corazón, cáncer y problemas renales.

"Todavía tenemos a las mujeres detenidas, que son alrededor de seis detenidas", apuntó Franco.

El pasado 18 de febrero, la abogada venezolana y familiar de unos de estos detenidos Zimaru Fuentes explicó que las detenciones empezaron en octubre de 2024 en la Refinería Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui (noreste), tras una investigación que empezó en junio de ese mismo año.

Las aprehensiones, agregó Fuentes, se extendieron por otras refinerías de los estados Carabobo (norte), Falcón y Zulia (noroeste), así como en instalaciones petroleras de Caracas y La Guaira (norte).

Fuentes explicó a EFE que los detenidos están involucrados en "procesos de contrabando de combustible que era llevado a otros países" en el marco del "bloqueo internacional" que sufría Venezuela por ese entonces por las sanciones de Estados Unidos.

"Se presume que pusieron a pagar a la plana obrera las acciones de personas de cuello blanco", añadió la letrada al detallar que los delitos que se les imputan son: asociación para delinquir, legitimación de capitales, tráfico de materiales estratégicos, contrabando agravado y otros.