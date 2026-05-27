Investigan combate entre disidencias de las FARC con decenas de muertos en Colombia

"A esta hora tropas de la Brigada 22 mantienen presencia estratégica en zona rural de San José del Guaviare, donde se han registrado enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales, con el propósito de proteger a la población civil, fortalecer la seguridad, preservar el control territorial y asegurar el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario", informó el Ejército.

Según medios locales, los combates son entre las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), que dirige Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, y las del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que mantienen una fuerte disputa por el control territorial en esa zona del centro-sur de Colombia.

Versiones no confirmadas por las autoridades dan cuenta de que la confrontación armada, que tiene lugar a solo tres días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, dejan 20 muertos aunque algunos medios locales indican que la cifra puede llegar a 50 guerrilleros fallecidos.

El Ejército colombiano por su parte confirmó que "soldados hacen presencia en sectores como Resbalón, Boquerón, Filo de Hambre, Caño Negro, Charras y Puerto Alvira", zona rural de San José del Guaviare, la capital regional, mediante operaciones militares orientadas a "salvaguardar la tranquilidad y seguridad de las comunidades del Guaviare".

En el departamento de Guaviare, ubicado en límites entre la Orinoquía y la Amazonía, históricamente han operado grupos armados como la guerrilla de las FARC y, tras su desmovilización en 2016, las disidencias del proceso de paz ocuparon la zona y continuaron ejerciendo control territorial mediante actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

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En la misma zona de Guaviare las disidencias de las FARC tuvieron en enero de este año un enfrentamiento que dejó 26 muertos.

Fuentes del Ministerio de Defensa de Colombia informaron a EFE que en las próximas horas el ministro Pedro Sánchez Suárez se pronunciará sobre este suceso, aunque de momento no confirman el número de muertos que reportan los medios locales.