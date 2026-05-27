Presidenta de Costa Rica destaca la relación con Panamá sin ignorar el bloqueo comercial

"Hemos mantenido una muy buena relación histórica con Panamá, tengo incluso una muy buena relación y he estado en varias ocasiones con el presidente de ese hermano país", José Raúl Mulino, declaró Fernández en su conferencia de prensa semanal.

Sin embargo, la mandataria afirmó que no puede ignorar el "bloqueo comercial" que Panamá mantiene desde 2019 a una serie productos agrícolas y lácteos costarricenses, un conflicto que fue resuelto a favor de Costa Rica por la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero que fue apelado por Panamá sin que hasta el momento haya una resolución definitiva.

"Yo no puedo fingir, ni hacerme la loca, ni decepcionar a un sector que se está viendo afectado por lo que ha sido un bloqueo durante los últimos 6 años en Panamá. Hay finqueros que producen leche, hay productores de papa, de cebolla, de hortalizas y legumbres que están experimentando ese bloqueo comercial y perdiendo mucho dinero", declaró.

El pasado 15 de mayo, en el marco del Día del Agricultor, Fernández anunció que defenderá a los productores y que ordenó al canciller Manuel Tovar impulsar "acciones internacionales" frente al problema, sin precisar cuáles.

Esa declaración tensó los nexos, generalmente cordiales, entre ambos países.

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El presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo estar "sorprendido" por el tono de Fernández y anunció la suspensión de venta de energía a Costa Rica como medida de "reciprocidad" diplomática el pasado 21 de mayo.

El martes, los cancilleres de Costa Rica, Manuel Tovar, y Panamá, Javier Martínez-Acha, sostuvieron una reunión en Nueva York, en el marco del debate abierto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde anunciaron que avanzarán en una agenda conjunta que incluirá temas de seguridad, migración, aduanas, comercio y cooperación diplomática.

La presidenta Fernández afirmó este miércoles que Tovar "ha tocado la puerta de Panamá una vez más para tratar de resolver este problema a través de los mecanismo diplomáticos y de comercio internacional" y expresó que espera que las conversaciones "lleguen a buen puerto".

"Ya se hizo un arbitraje internacional" que "determinó que nuestro país tiene razón y no se justifica ese bloqueo comercial", sostuvo.

La mandataria comentó que su posición "no trata de generar polarización o un enfrentamiento", sino que responde a su deber de "defender a todos los costarricenses, incluidos los productores".

En la reunión del martes, el ministro panameño reiteró la invitación para que la presidenta costarricense participe en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, previsto el 22 de junio próximo, un espacio que busca fortalecer el diálogo y la integración regional.

Fernández explicó este miércoles que va a "revisar de cuál invitación se trata" y que será la Cancillería la que le recomendará si asistir o no.

"Vieran la cantidad de invitaciones que me llegan, no podría yo trabajar si voy a todos los congresos que me invitan", apuntó.