Un nuevo vuelo de repatriación procedente de EE.UU. llega a Venezuela con 115 migrantes

Del total, retornaron 80 hombres, 17 mujeres y 18 menores de edad, quienes fueron recibidos por el jefe del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, el chavista Mervin Maldonado, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, próximo a Caracas, según imágenes compartidas por el ministerio en su página web.

También se encontraban funcionarios de la Policía Nacional, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y del Servicio Bolivariano de Inteligencia, entre otros organismos de seguridad, señaló la institución.

Los repatriados fueron entrevistados de manera individual por las autoridades y recibieron atención médica, agregó la cartera de Estado.

Se trata del vuelo número 152 desde enero de 2025, cuando Venezuela y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para la repatriación de migrantes que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe que desembocó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de este año.

El lunes, aterrizó un grupo de 126 personas también desde la ciudad estadounidense de Opa-locka, mientras que el pasado viernes, 134 migrantes indocumentados llegaron a Venezuela procedentes de Panamá.

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Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, este fue el primer vuelo humanitario de retorno voluntario coordinado entre ambos países latinoamericanos con financiación de EE.UU.

La semana pasada, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que 28.000 migrantes han regresado al país bajo la coordinación de la Gran Misión Vuelta a la Patria, que gestiona el retorno de venezolanos.