AI denuncia que el pacto europeo migratorio disparará los migrantes recluidos y deportados

Las organizaciones Irídia, Novact, Algorace y la Oficina Europea de Amnistía Internacional analizaron en Barcelona el impacto del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y el nuevo reglamento europeo de deportación, que se encuentra en tramitación.

Entre los principales riesgos que detectan se encuentran el aumento de internamientos y deportaciones, así como de las restricciones en el acceso al derecho de asilo, lo que supondrá "un retroceso" en los derechos humanos.

La portavoz de Novact, Clara Calderó, lamentó que el Pacto Europeo de Migración y Asilo "no aborde la creación de vías legales y seguras de entrada" y que, en cambio, se centre en reforzar la visión "de seguridad y criminalizadora de la migración".

Olivia Sundberg, en nombre de Amnistía Internacional, subrayó que varios países europeos están endureciendo las políticas migratorias, con medidas como la externalización del control migratorio y la creación de centros de retorno fuera de la UE.

Entre otras medidas en marcha que preocupan a las entidades de defensa de los derechos humanos se encuentran la ampliación de la detención migratoria hasta dos años y la posibilidad de que los menores sean arrestados.

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Youssef M. Ouled, de Algorace, denunció también que "la perfilación racial" continúa siendo "una práctica estructural" en el sistema policial, convirtiendo en sospechosas a las personas por su origen o el color de su piel.

Según dijo, la vigilancia que lleva a cabo la policía genera "grandes volúmenes de datos" que se utilizan "para entrenar sistemas de inteligencia artificial y algoritmos de predicción del crimen" y que se está reforzando "la hipervigilancia de determinados barrios".