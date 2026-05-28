Albares pide a la UE alzar la voz con firmeza contra Israel ante su actitud "inaceptable"

"Nos preocupan enormemente las noticias que insisten en que Israel cree que la guerra es la única posibilidad y la única forma de relacionarse con los demás pueblos de Oriente Medio. La orden de declarar el sur del Líbano como zona de guerra y de ordenar a todos que abandonen la zona es completamente inaceptable. Es contraria al derecho internacional", dijo Albares a su llegada a una reunión informal de ministros de Exteriores.

"Europa debe alzar la voz con firmeza para decirle a Israel que, si quiere relacionarse con nosotros, no puede comportarse de esa manera. Las democracias no violan el derecho internacional. No violan los derechos humanos", dijo.

El ministro español consideró que "Israel debe aceptar que los otros países tienen exactamente el mismo derecho que Israel tiene, a tener su propio Estado y a tener un Estado en paz y seguridad. Israel tiene derecho a tener su Estado de manera pacífica y con seguridad, pero el pueblo palestino y el pueblo libanés tienen exactamente el mismo derecho" , subrayó.

En ese contexto, el titular español se mostró favorable a impulsar más sanciones contra Israel desde ya, y recordó que España ha sido "muy clara" en relación con la necesidad de que la UE debe suspender al acuerdo de asociación con ese país.

"Creo que mientras la situación siga así, no podemos tener un consejo de asociación. Todo seguirá igual. El consejo de asociación es una herramienta que tenemos con muy pocos países, países muy cercanos a nosotros y, sobre todo, que comparten nuestros valores. Por lo tanto, pido la suspensión".

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Añadió que "lo mínimo" es que, como también piden "muchos" de sus homólogos, que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben Gvir, no pueda entrar en la UE.

Aunque admitió que ha habido "gran divergencia de posturas sobre Israel en el último año, desde que comenzaron a plantearse estos temas", consideró que empieza a verse "una mayor convergencia entre los que dicen que sí, que eso es correcto".

"Creo que las cosas se están complicando y lo que estamos viendo es insoportable".

Añadió que "esto genera mayor convergencia" y que "ya existe una mayoría de países en la mesa a favor de seguir el ejemplo de España".

En ese sentido, insistió en que el Consejo vote para constatar, si no hay unanimidad (necesaria para suspender el acuerdo de asociación con Israel), al menos una mayoría cualificada (que bastaría para pausar las ventajas comerciales).

"Lo que veo es que ya hay una mayoría de países en la mesa a favor de seguir el ejemplo de España. Veamos si esa mayoría es también una mayoría cualificada", concluyó.