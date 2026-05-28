Bad Bunny ya se exhibe en el Museo de Cera de Madrid con escenografía caribeña

Con deportivas, un pantalón beige, camisa desabotonada hasta casi la cintura y gafas de sol, a Bad Bunny no le falta detalle ni complementos que asemejan la figura a la imagen real del cantante, que actuará en Madrid por primera vez el próximo sábado.

El equipo artístico del Museo de Cera ha cuidado cada "detalle para lograr el máximo realismo", señaló el centro en una nota.

Se ha trabajado su rostro, expresión, postura y estilismo característico, con el objetivo de reflejar tanto su imagen como su energía en escena.

Según destacó el escultor responsable de la imagen uno de los principales retos ha sido captar su pose característica, "recreando el gesto del chasquido de dedos e intentando trasladar su movimiento en escena".

El cabello y la barba han sido insertados pelo a pelo para conseguir mayor realismo y para lograr reproducir los numerosos tatuajes del cantante boricua se ha contado por el tatuador profesional Adrián Sánchez, conocido como Black Sánchez.