Cancilleres de Israel y Paraguay repasan proyectos de cooperación bilateral

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Exteriores paraguayo señaló que Saar y Ramírez conversaron telefónicamente sobre "los proyectos que ambos Gobiernos están desarrollando de manera conjunta", sin ofrecer detalles.

La llamada se produjo en medio de la reunión que sostuvo el canciller paraguayo esta jueves con el embajador israelí en Asunción, Amit Mekel, "en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países", apuntó el texto.

A inicios de febrero pasado, Ramírez dijo desde Jerusalén, donde se reunió con Saar y otros altos funcionarios, que la relación de su país con Israel es "prioritaria" y "estratégica", y que de esta espera obtener soluciones a los "desafíos de desarrollo" paraguayos.

Las relaciones entre Paraguay e Israel se fortalecieron en los últimos años gracias a la sintonía ideológica entre ambos Gobiernos.

Como prueba de ello, ambos países firmaron en noviembre de 2025 un convenio que promueve el intercambio de conocimiento en materia de industria militar, en el marco de una visita de trabajo de Saar a Asunción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las relaciones se fortalecieron en el plano diplomático en 2024, cuando el Gobierno de Santiago Peña trasladó su Embajada a Jerusalén e Israel reabrió la suya en Asunción, que había estado cerrada desde 2018 a manera de protesta por la mudanza de la legación suramericana a Tel Aviv.