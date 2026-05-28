China califica de "medida proteccionista" el "reequilibrio comercial" que busca la UE

La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, enfatizó en una rueda de prensa rutinaria que el comercio internacional es una elección mutua, en la que no existe imposición de compra o venta.

"China no busca deliberadamente un superávit comercial con Europa", subrayó la vocera, que insistió en que la esencia de las relaciones comerciales internacionales es el beneficio mutuo y la ganancia compartida.

Mao acusó a Bruselas de fijarse únicamente en el comercio de bienes, las cifras comerciales y las importaciones desde China, sin tener en cuenta los servicios, los retornos de inversión o las restricciones a la exportación, tras lo cual, juzgó, "es natural llegar a conclusiones parciales sobre un supuesto desequilibrio comercial".

La vocera expresó que tanto la reducción de dependencias como el reequilibrio comercial son formas de proteccionismo que, a su juicio, solo perjudicarán a los consumidores europeos, aumentarán los costes de las empresas y debilitarán la competitividad industrial a largo plazo.

"La parte europea debería mirar de forma objetiva las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE y cumplir sus compromisos con el libre comercio", apuntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para finalizar, afirmó que China sigue de cerca las medidas de la UE y "tomará las acciones necesarias" para proteger sus derechos e intereses legítimos.

El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Industria y Mercado Único, Stéphane Séjourné, recalcó la semana pasada que la Unión Europea debe lograr un "reequilibrio comercial" con China, país con el tiene "un déficit de más de 360.000 millones de euros".

El Ejecutivo comunitario mantendrá un debate este viernes sobre el rumbo que debe tomar la relación comercial con Pekín, una discusión sobre la que Séjourné no quiso anticipar el resultado.

No obstante, sí insistió en su visión de que las empresas europeas deben reducir la dependencia del gigante asiático, en un momento en que se "multiplican las crisis geopolíticas".

En los últimos años, la relación entre la UE y China ha estado marcada por disputas comerciales en torno a los vehículos eléctricos, además de la voluntad de la Comisión de promover al reindustrialización del continente impulsando el 'made in Europe' y de vetar a empresas chinas en sectores clave, como el de las telecomunicaciones.