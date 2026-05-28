Cinco países latinoamericanos acuerdan hoja de ruta contra delincuencia internacional

"Vamos a hacer frente a la delincuencia unidos. Queremos llevarle seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas. Hoy nace el Compromiso de Santiago", anunció el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien fue el anfitrión de una cita que reunió a cancilleres y ministros de Seguridad de los cinco países.

Dada su naturaleza transfronteriza, agregó, "los esfuerzos nacionales resultan insuficientes y deben complementarse con mayor cooperación política, articulación técnica e intercambio de información".

Los cinco países se comprometieron a elaborar un plan de acción conjunto, que incluya "acciones concretas y resultados medibles y verificables", y a reunirse de nuevo en 180 días en Buenos Aires para revisar los avances.

Entre las medidas que se buscan impulsar se encuentran la coordinación fronteriza, la cooperación institucional, el intercambio de información, la trazabilidad de flujos financieros ilícitos o el fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta.

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los costos directos del crimen y la violencia alcanzaron en 2022 el 3,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Latinoamérica, un porcentaje similar a la anterior medición, en 2017.

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El costo del crimen equivale al 78 % del presupuesto público para educación, el doble del presupuesto público para asistencia social y 12 veces el presupuesto para investigación y desarrollo, de acuerdo al BID.

La cita celebrada en la Cancillería chilena fue inaugurada por el fiscal general del país suramericano, Ángel Valencia, que expuso en una conferencia a puerta cerrada sobre los desafíos de la cooperación internacional, y también por el presidente chileno, José Antonio Kast.

"Estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades", indicó el líder ultraderechista al inicio del encuentro.

A excepción de Perú -inmerso en un largo proceso electoral-, todos los países participantes están gobernados por mandatarios de derecha o extrema derecha que forman parte de la iniciativa 'Escudo de las Américas', lanzada en marzo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el crimen internacional y contrarrestar la influencia de China en el hemisferio occidental.

"Queremos sumar fuerzas. El siguiente paso es presentar el Compromiso Regional de Santiago ante la 56° Asamblea General de la OEA, a fin de convocar a más países del continente americano a trabajar en conjunto para el objetivo común, el combate a la delincuencia organizada transnacional", indicó Pérez Mackena.

El canciller de Argentina, Pablo Quirno, indicó por su parte que "la región atraviesa una etapa que exige coraje institucional" y aseguró que "nuestras sociedades necesitan estados capaces de cerrar espacios de impunidad y responder con más velocidad y coordinación que las organizaciones criminales".

"Lo que el crimen nos está arrebatando es desarrollo, está coartando nuestras libertades, nuestra capacidades de entregar a nuestros ciudadanos Estados con certidumbre. Los tiempos en los que nos encontramos requieren acción decidida", aseguró Fernando Aramayo, canciller de Bolivia, que atraviesa una crisis social y política desde hace semanas.

En la cita participaron también los cancilleres de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y Perú, Carlos Pareja, así como los responsables de Seguridad.